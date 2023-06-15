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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Мосбиржа предлагает создать международный депозитарий на базе БРИКС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" считает возможным создать международный депозитарий, учредителем которого мог бы выступить один из институтов БРИКС, сообщил журналистам председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Сегодня есть три центральных международных депозитария - Bank of New York, Clearstream и Euroclear, напомнил он. "Нужно создавать альтернативу. Потому что когда монополия используется одними государствами как метод воздействия на других, это неправильно. Если государства не готовы к инфраструктуре относиться нейтрально, то должна быть конкуренция инфраструктур", - считает Швецов.

"Все они подключены ко всем центральным депозитариям стран. Соответственно, мы вполне могли бы создать на уровне БРИКС депозитарий, который бы подключился к не недружественным странам", - продолжил он.

Пока это только "идея, которая требует осмысления", подчеркнул Швецов. Такая платформа, по его словам, должна быть открытой.

"Один из институтов БРИКС мог бы быть учредителем", - полагает председатель набсовета Мосбиржи.

Идея "сырая" и с регуляторами не обсуждалась, резюмировал Швецов.

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