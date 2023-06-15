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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Минфин не обсуждал снижение налога на дивиденды для китайских акционеров "Ямал СПГ"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российский Минфин сейчас не обсуждает вопрос о снижении налога на дивиденды для китайских акционеров "Ямал СПГ".

"Последний раз это было два года назад. Тогда мы дали отрицательное заключение на эту инициативу. В Минфине сейчас этот вопрос не обсуждается. Есть же межправительственная комиссия", - сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

В 2017 году российское правительство получило от китайской стороны просьбу рассмотреть возможность снижения налога на дивиденды с текущих 10% до 5%, как это предусмотрено для французского партнера "Ямал СПГ", компании Total. Тогда представитель правительства говорил, что Россия готова рассмотреть вопрос о снижении налога на прибыль с дивидендов китайских партнеров "Ямал СПГ", если будут аналогичные преференции для российских компаний в Китае.

"Ямал СПГ" является совместным предприятием "НОВАТЭКа" (50,1%), французской TotalEnergies (20%) и китайских CNPC (20%) и SRF (9,9%). В рамках проекта построен СПГ-завод на 16,5 млн т в год (каждая линия по 5,5 млн т/г), а также одна среднетоннажная линия на 990 тыс. т/г. В 2022 году компанией начислены дивиденды в размере 740,8 млрд рублей, выплачены в размере 363,8 млрд рублей, то есть, примерно половина.

CNPC Total Алексей Сазанов Минфин Ямал СПГ Китай SRF
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