"Ямал СПГ" в 2022 году отправил более 70% газа в Европу

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Проект "Ямал СПГ" в 2022 году направил свыше 16 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, сообщила на "Иннопроме-2023" директор представительства "Росатома" в Уральском федеральном округе Анна Ленская.

"Российский сжиженный газ является востребованным, львиная доля поставок продолжает поступать в Европу. По итогам 2022 года "Ямал СПГ" произвел 21 млн т сжиженного газа, из которых более 16 млн т отправили в Европу", - сказала она на межотраслевом мероприятии "Развитие международных транспортных коридоров".

Таким образом, в Европу было направлено свыше 76% ямальского СПГ.

Газ "Ямал СПГ" иногда переваливается на европейских терминалах, в частности, Бельгии и Франции, в конвенционные суда и отправляется в другие страны.

В этом году, по словам Ленской, танкеры с ямальским СПГ традиционно "открывали навигацию по Северному морскому пути, идя на китайские терминалы".

"В этом году первые судна ушли в Японию и на Тайвань", - добавила представитель "Росатома".

"Ямал СПГ" - совместное предприятие "НОВАТЭКа" (50,1%), французской TotalEnergies (20%) и китайских CNPC (20%) и SRF (9,9%). СП построило СПГ-завод на 16,5 млн т в год (каждая линия по 5,5 млн т/г). Также в рамках проекта построена еще одна линия на 990 тыс. т/г по технологии "НОВАТЭКа" "Арктический каскад", которая в мае 2021 года была запущена в эксплуатацию. Завод работает с превышением мощности, в 2022 году отгрузил 21 млн т сжиженного природного газа (СПГ).