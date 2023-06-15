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"Русский водород" вложит 830 млрд рублей в создание федерального центра химии

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - АО "Русский водород" учредило управляющую компанию ООО "Федеральный центр химии "Усолье-Сибирское" для создания соответствующего центра в Иркутской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Мы учредили управляющую компанию. Инвестиции в Федеральный центр развития химической промышленности в Иркутской области составят порядка 830 млрд рублей в течение 10 лет. Рассматриваем также привлечение мер государственной поддержки, в особенности в инфраструктуру проекта и НИОКР", - сказал через пресс-службу гендиректор "Русского водорода" Эдуард Давыдов.

По его словам, в центре будут создавать высокотехнологичные производства, чтобы обеспечить внутренний рынок продукцией малотоннажной и среднетоннажной химии.

"Планируем запуск производств эпихлоргидрина, эпоксидной смолы, фосфора и его производных и другие востребованные потребителями виды продукции", - отметил Давыдов.

На сайте "Русского водорода" указано, что одним из ключевых проектов в Усолье-Сибирском станет организация мембранного электролиза для производства каустической соды и хлора.

В четверг "Русский водород" на ПМЭФ подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Иркутской области и En+ в части реализации проекта федерального центра химии. En+ в этом проекте выступит как поставщик мощности.

Федеральный центр химии разместится на площадке закрытого "Усольехимпрома", где сейчас "Росатом" ведет работы по ликвидации накопленного химпредприятием вреда и рекультивации территории.

АО "Русский водород" было зарегистрировано в Москве в феврале 2021 года. Это управляющая компания, в периметр которой входит ряд химических производств по кластерному принципу. В частности, компании переданы в доверительное управление 47% акций "Башкирской содовой компании" (один из крупнейших в России производителей кальцинированной и пищевой соды), находящиеся в собственности государства. Кроме того, "Русский водород" получил в управление Стерлитамакский нефтехимический завод, Крымский содовый завод и заявлял о договоренностях по передаче ему в управление АО "Синтез-Каучук" (Башкирия).

Недавно "Русский водород" приобрел строящийся завод аминокислот "Донбиотех" (Ростовская область) за 7,2 млрд рублей.

Усолье-Сибирское Усольехимпром Иркутская область Русский водород Эдуард Давыдов
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