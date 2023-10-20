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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Алтайские производители шин перешли под управление "Росхима"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Разработчик и производитель авиационных шин ООО "ЯШЗ Авиа" (Ярославль) и производитель автомобильных шин ООО "Нортек" (Барнаул), которые работают на мощностях обанкротившегося ПО "Алтайский шинный комбинат", перешли под управление АО "Росхим" (Москва, ранее - АО "Русский водород").

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Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 17 октября.

Ранее "ЯШЗ-Авиа" возглавлял Борис Шалагин (работал в должности управляющего директора с 2013 года), "Нортек" - Владимир Юликов (с ноября 2022 года).

Компания "Русский водород" была зарегистрирована в феврале 2021 года с уставным капиталом 500 тысяч рублей, ее учредитель - бизнесмен Станислав Тихонов. В августе 2023 года юрлицо было переименовано в АО "Росхим". Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, гендиректором структуры является Эдуард Давыдов, он же - гендиректор АО "Башкирская содовая компания" и АО "Березниковский содовый завод".

Производственное объединение "Алтайский шинный комбинат" было образовано в 2004 году в результате объединения "Алтайской шинной компании" и Барнаульского завода технического углерода. Комбинат выпускал шины для автотранспорта, сельхозтехники, гражданской и военной авиации. В конце 2017 года ПО "АШК" прекратило производственную деятельность, в ноябре 2019 года было признано несостоятельным по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Производственный персонал был переведен в "Нортек" и "ЯШЗ Авиа".

По данным ЕГРЮЛ, основным владельцем ООО "Нортек" является бизнесмен Алексей Лукин, которому через ООО "ТПФ Меркурий" принадлежит 98,75% "Нортека". Остальные 1,25% находятся в собственности Марины Королевой, она же через ООО "Развитие" владеет 100% "ЯШЗ-Авиа".

Башкирская содовая компания Русский водород Станислав Тихонов Эдуард Давыдов Росхим Алтайский шинный комбинат
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