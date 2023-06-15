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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Белоусов назвал курс 80-90 руб. за доллар оптимальным для экономики РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Оптимальным в текущих условиях для экономики РФ, бюджета и интересов экспортеров с импортерами можно считать курс в 80-90 рублей за доллар, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Комментируя вопрос - является ли ослабление рубля в последнее время трендом или корректировкой, он сказал: "Думаю, что это корректировка".

"С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и импортеров", - высказал Белоусов свою точку зрения о текущем оптимальном курсе рубля.

Как сообщалось, в декабре 2022 года Белоусов называл оптимальным для экономики курс в 70-80 рублей за доллар.

Андрей Белоусов ПМЭФ
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