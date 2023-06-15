Второй по размеру угледобытчик Германии вложит 1,5 млрд евро в возобновляемую энергетику

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Вторая по размеру угледобывающая компания Германии LEAG планирует инвестировать 1,5 млрд евро в электрогенерацию на основе возобновляемых источников энергии на одном из своих карьеров, сообщает Bloomberg.

К 2030 году компания построит на карьере близ Боксберга на востоке ФРГ объекты солнечной и ветряной генерации общей мощностью 7 ГВт, включая 1 ГВт с вводом в эксплуатацию в 2027 году, заявил один из топ-менеджеров компании Райнер Шиллер.

Кроме того, LEAG построит объекты хранения энергии на 3 ГВт.ч и производства водорода на 2 ГВт.