Eli Lilly построит в Германии завод стоимостью $2,5 млрд

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая Eli Lilly and Co. планирует построить в германском Альцае завод стоимостью $2,5 млрд по производству инъекционных препаратов и сопутствующих изделий, говорится в ее пресс-релизе.

Новая площадка поможет удовлетворить повышенный спрос на продукцию компании, в том числе для диабетиков и людей с лишним весом.

Строительство завода планируется начать в 2024 году, производство на нем - в 2027 году.

Предполагается, что на предприятии будут работать до 1 тысячи высококвалифицированных работников, и еще 1,9 тысячи человек обеспечит работой строительство.