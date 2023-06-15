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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

X5 в 2023 году начнет масштабирование своего агрологистического оператора

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - X5 Retail Group в 2023 году планирует масштабирование агрологистического оператора, с помощью которого в магазины ритейлера попадает фермерская продукция, сообщил на ПМЭФ директор департамента компании по взаимодействию с госорганами по стратегическим и цифровым проектам Сергей Целковских.

"Этот проект показал свою успешность в Липецкой области (проект был запущен в 2022 году - ИФ) и сейчас мы его будем тиражировать уже дальше по стране", - сказал он.

Позднее Целковских уточнил, что проект планируется запустить в Ростовской области, также переговоры ведутся с республикой Башкирия и дальневосточными регионами.

В рамках проекта ведется работа с отдельным агроагрегаторами, которые под заказ собирают продукцию фермеров и берут всю подготовку, хранение и логистику до сети на себя.

Башкирия X5 Retail Group Ростовская область Липецкая область Сергей Целковских
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