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"Ростелеком" запустит новый венчурный фонд объемом 8 млрд рублей

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Ростелеком" в ближайшее время планирует запустить новый венчурный фонд с лимитом 8 млрд рублей, сообщил на ПМЭФ первый вице-президент, финансовый директор компании Сергей Анохин.

"Лимит фонда сейчас определен в 8 млрд рублей. Это объем инвестиций в дополнение к нашему существующему фонду ("КоммИТ Кэпитал" - ИФ) и планам инвестиций в развитие нового цифрового бизнеса", - пояснил Анохин.

По его словам, новый фонд будет сфокусирован на поддержке отечественных интернет-сервисов, цифровых платформ, разработчиков промышленного ПО. Он добавил, что фонд будет сфокусирован на те компании, которые прошли через индустриальные центры компетенций в сфере импортозамещения ПО.

Фонд будет вкладывать средства в такие компании как самостоятельно, так и в кооперации с другими крупными игроками.

Он также сообщил, что действующий венчурный фонд "КоммИТ Кэпитал" в ближайшие 3 годы планирует проинвестировать примерно 13 млрд рублей в более зрелые компании, которые уже "нащупали" свои ниши. Фонд, созданный в 2015 году, в прошлом году был трансформирован в формат управляющей компании для того, чтобы развивать новые цифровые бизнесы "Ростелекома", сказал CFO оператора. "Оптимизировали (фонд - ИФ.) в прошлом году, как раз на волне того, что появились новые окна возможностей, появилась динамика на рынке, мы стали активно смотреть, в каких еще цифровых сферах "Ростелеком" может предложить ценность своим клиентам", - отметил Анохин.

С момента создания в 2015 году фонд вложил примерно 2 млрд рублей напрямую в компании и 2 млрд рублей в 2020 году вложил в Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), напомнил Анохин.

Ростелеком Сергей Анохин КоммИТ Кэпитал
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