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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

"Ростелеком" и НОТ создадут программно-аппаратные комплексы для госсектора

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Ростелеком" и "Новые облачные технологии" (НОТ, разработчик офисного ПО "МойОфис") планируют организовать выпуск программно-аппаратных комплексов (ПАК), предназначенных для использования в сегменте госкомпаний, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростелекома".

"Планируется запустить три вида ПАКов, которые обеспечат компании всем необходимым для организации мобильного рабочего места, стационарного рабочего места, а также серверными корпоративными решениями для организации рабочего пространства, - сказали в "Ростелекоме". - Мы видим потенциальный объем рынка с подтвержденным спросом более 100 тыс. рабочих мест. В основном это государственные компании и компании с госучастием или госрегулированием".

Соглашение о создании таких ПАК компании подписали на ПМЭФ.

В планы компаний входит выпуск мобильного (на базе планшетов или смартфонов) рабочего места на базе мобильной операционной системы "Аврора" и корпоративных офисных решений "МойОфис" (включая облачное хранилище документов, офисный пакет, почта Mailion, мессенджер Squadus и видеоконференцсвязь). Стационарное рабочее место также будет включать в себя корпоративные офисные решения "МойОфис".

"Серверный ПАК будет необходим для тех, у кого уже есть клиентские рабочие места и не требуется конечное оборудование для пользователей, - добавили в "Ростелекоме". - В этом случае вся обвязка будет предоставляться только на серверном уровне".

В целом, партнеры намерены сформировать технологический стек, комплексно решающий задачи корпоративного пользователя и госслужащего.

Непосредственно выпуском ПАК будут заниматься сторонние компании, которых в "Ростелекоме" пока не называют. "Говорить о конкретных производителях решений пока преждевременно, - отметили в компании. - У нас уже имеются договоренности, но мы пока не можем раскрыть эту информацию".

Аврора МойОфис НОТ Ростелеком
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