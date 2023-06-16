Экспорт газа РФ в Узбекистан через Казахстан планируют начать в IV квартале

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали контракт на поставку российского газа в Узбекистан и дорожную карту по подготовке газотранспортной системы республики к его приемке и транспортировке.

Как говорится в сообщении концерна, плановый срок начала экспорта российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана - IV квартал 2023 года.

Ранее в пятницу Миллер на встрече с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым и председателем правления QazaqGaz Санжаром Жаркешовым в рамках ПМЭФ-2023 подписал договор на оказание услуг по транспортировке российского газа по казахстанской территории для потребителей Узбекистана.