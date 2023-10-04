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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

Казахстан готов начать подачу российского газа в Узбекистан до конца октября

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Казахстан может начать прокачивать в Узбекистан газ из России до конца октября, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"В настоящее время завершаются ремонты, которые проводятся на территории Казахстана, связанные со строительными работами. В ближайшее время мы сможем по завершении данных работ объявить о начале транзита. Объемы газа согласовываются в соответствии с заявкой узбекской стороны. То есть как только мы получим заявку, мы приступим к транзиту", - сказал Саткалиев.

Он уточнил, что завершение ремонтных работ запланировано на конец октября.

25 сентября в Минэнерго Узбекистана заявили, что в стране подготовлена инфраструктура, необходимая для импорта российского газа через Казахстан, страна готова принимать газ с 1 октября.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов на ПМЭФ в июне подписали контракт на поставку российского газа в Узбекистан и дорожную карту по подготовке газотранспортной системы республики к его приемке и транспортировке.

Плановый срок начала экспорта российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана - IV квартал 2023 года. Двухлетний договор предполагает объем поставок - 9 млн кубометров в сутки, почти 2,8 млрд кубометров в год.

На ПМЭФ-2023 "Газпром" также подписал договор с казахстанской QazaqGaz на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана.

QazaqGaz Минэнерго Казахстан Газпром Узбекистан
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