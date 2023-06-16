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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

ВТБ заявил о перспективах рынка IPO в РФ благодаря частным инвесторам

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Интерес к IPO как со стороны инвесторов, так и со стороны эмитентов сохраняется, что открывает перспективы для потенциальных сделок, главную роль в которых будет играть спрос со стороны инвесторов-физлиц, заявил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук в ходе сессии ПМЭФ-2023.

"Что поменялось? Иностранные инвесторы ушли, большинство оборотов на "Московской бирже" формируют частные инвесторы, и большинство спроса на сегодняшний день, мы видим, формируют частные физические инвесторы. Но этот интерес на самом деле только растет. Мы видим это и по открытию новых брокерских счетов, по заведению денег на эти брокерские счета, и по интересу широкого круга физлиц к инвестициям", - сказал Сергейчук.

В качестве примеров последних успешных сделок он назвал размещения на Мосбирже акций IT-компании "Группа Позитив" и оператора кикшеринга Whoosh.

"Конечно, мы ожидаем небольшой объем первых сделок – 3 млрд рублей, максимум, около 6 млрд рублей. Опять же спрос формирует предложение, так как основным участником видится все-таки частный инвестор, это компании, которые в его понимании являются перспективными, понятными, формируют какое-то личное ощущение, личную причастность", - сказал Сергейчук, отметив, что, прежде всего, спросом будут пользоваться компании, представляющие потребительский сектор.

"Как банк, как организатор, мы в целом позитивно смотрим на развитие нашего рынка. Мы видим, что спрос, интерес, а главное, потребность, как со стороны эмитентов, так и со стороны инвесторов, присутствуют и только увеличиваются, и в наших силах свести спрос и предложение", - подчеркнул он.

ВТБ IPO ПМЭФ-2023
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