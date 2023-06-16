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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

ХМАО предложил передать регионам полномочия по мелким месторождениям углеводородов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Ханты-Мансийский автономный округ предлагает перенести на уровень регионов весь круг государственных полномочий в области недропользования мелких и мельчайших месторождений углеводородов. Об этом губернатор Наталья Комарова заявила на тематической сессии Петербургского международного экономического форума.

Она отметила, что разведка и разработка малых месторождений критически нуждается в комплексе мер экономического и правового значения. "И у нас есть предложения, наше видение, оно касается включения субъектов Российской Федерации в управление недропользованием. Предлагаю начать с малого. Можно было бы передать компетенцию субъектам в области регулирования мелких и мельчайших месторождений. Они малорентабельные, но создают устойчивую базу для занятия населения экономической деятельностью", - сказала Комарова.

Кроме того, добавила она, необходимо обеспечение независимой государственной экспертизы запасов и ресурсов путем передачи Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых в прямое подчинение правительству. "Нам кажется, так будет повышена эффективность. Потому что сейчас ГКЗ относительно недр одной рукой разрешает и заказывает, второй рукой оценивает. А нам нужна объективность, достоверность", - заметила губернатор.

По ее словам, также в числе предложений ХМАО – систематизация ответственности в недропользовании государства и компаний, а также в процессе ведения отчетности по воспроизводству запасов.

Как позже Комарова пояснила "Интерфаксу", суть предложений региона в том, чтобы весь круг государственных полномочий в области недропользования мелких и мельчайших месторождений был перенесен на регионы. Она отметила, что это так называемая система "двух ключей" в недропользовании и напомнила, что в свое время один из "ключей" был забран у регионов.

"Разделенная ответственность е это одно. Однако, я считаю, что закрепленная ответственность обеспечит больше порядка на месте", - сказала губернатор.

"Еще раз подчеркну, это дает возможность повысить экономическую активность и создать новые рабочие места в регионах. Это занятость для людей. Мелкие и мельчайшие месторождения низкорентабельные, большим компаниям их разрабатывать не интересно. Но малому бизнесу будет интересно вкладывать деньги в такие проекты", - добавила Комарова.

ХМАО Ханты-Мансийский автономный округ ПМЭФ-2023
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