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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Президент заявил о необходимости проводить проактивную экономическую политику в РФ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - России нужно проводить проактивную экономическую политику, строить "экономику предложения", заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023.

"Ключевая, стратегическая, системная задача и сегодня и на перспективу не в том, чтобы компенсировать спад ВВП или заместить иностранные компании, которые избавили нас от своего присутствия на нашем рынке. И уж точно не в том, чтобы переждать якобы временные колебания глобальной экономики. Я уже говорил и хочу повторить еще раз - изменения в мире во всех его сферах носят кардинальный, глубинный и необратимый характер. В этих условиях необходимо двигаться только вперед. А это значит, что нам нужна проактивная экономическая политика, которая может строиться и реализовываться в тесной связке с представителями делового сообщества, с нашими предпринимателями", - сказал он.

"По сути, речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама его формирует, этот спрос. Такая экономика - ее часто называют экономикой предложения - предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей, в том числе по всем направлениям, где мы не проявили еще себя должным образом, но возможности для этого - научные, творческие - у нас для этого имеются", - заявил президент.

Владимир Путин ПМЭФ
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