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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

"Магнит" выставил оферту для инвесторов-нерезидентов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Магнит" выставил оферту, ориентированную на инвесторов-нерезидентов, чьи акции сейчас фактически заблокированы.

В пятницу вечером ритейлер сообщил о тендерном предложении, в рамках которого структура компании готова выкупить до 10% акций "Магнита". Цена – 2 215 рублей. Это примерно 50% от текущих рыночных котировок на Московской бирже (цена открытия на торгах в пятницу – 4 501 руб.).

Предложение "в первую очередь нацелено на акционеров-нерезидентов, не имеющих в настоящее время возможности участвовать в торгах акциями компании", заявил "Магнит". Формально ограничений на участие в оферте нет и для резидентов РФ, хотя экономического смысла для них выкуп по такой цене не имеет.

Предложение выставлено от лица ООО "Магнит Альянс", его максимальный объем – 10 млн 191 тыс. 135 акций. Если общее число акций, предъявленных к выкупу, будет выше, заявки акционеров будут удовлетворяться пропорционально.

"Цена выкупа установлена в соответствии с решением правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и соответствует практике решений правительственной комиссии по сделкам с активами иностранцев", - заявил "Магнит".

Дисконт в 50% к рыночной стоимости актива – стандартное требование правкомиссии при согласовании сделок по выходу инвесторов-нерезидентов из российских активов.

Акционеры смогут подать заявки на выкуп акций до 12:00 19 июля, объявление результатов оферты запланировано до 26 июля. Расчеты с акционерами планируется провести до 9 августа.

"Магнит" считает условия оферты оптимальными для инвесторов-нерезидентов, которые не могут в полной мере распоряжаться акциями компании.

"Решение правительственной комиссии, полученное в соответствии с запросом ООО "Магнит Альянс", предполагает существенные исключения из действующих ограничений для владельцев заблокированных акций в рамках данного тендерного предложения. Такие акционеры смогут получить денежные средства от продажи акций в российских рублях, либо в долларах США, евро или юанях на банковские счета в России или за рубежом", - говорится в пресс-релизе.

Предложение также адресовано JPMorgan Chase Bank N.A. в отношении акций "Магнита", которые учитываются на счете депо депозитарных программ. В августе прошлого года "Магнит" в соответствии с новым российским законом объявил о прекращении программы депозитарных расписок, сейчас продолжается процедура их конвертации в обыкновенные акции.

"Магнит" ожидает, что по завершении предложения он сохранит статус публичной компании с листингом акций на Московской бирже, отмечается в сообщении.

"Магнит" – крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. По состоянию на 31 декабря 2022 года основным акционером "Магнита" является Marathon Group Александра Винокурова – ей принадлежит 29,2%. Free float составляет 66,8%.

Магнит
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