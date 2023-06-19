Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и просевшей нефти; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,2% за счет ралли бумаг "Магнита" на корпоративных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2807,64 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1050,05 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют смешанную динамику в пределах 2,9%.

Доллар стоит 84,1 рубля (-0,04 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+9,9%, до 4988,5 рубля), "АЛРОСА" (+2,9%), "МТС" (+1,9%), "НЛМК" (+0,8%), Polymetal (+0,7%), "Северстали" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,4%), бумаги "Аэрофлота" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%).

Вечером в пятницу "Магнит" опубликовал квартальный отчет и выставил оферту на выкуп бумаг для нерезидентов с дисконтом 50%, что спровоцировало ралли бумаг компании, обновивших максимум с ноября 2022 года.

Выручка ПАО "Магнит" в I квартале 2023 года увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 596,8 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 41,3%, до 15,41 млрд рублей. Кроме того, ритейлер сообщил о тендерном предложении, в рамках которого структура компании готова выкупить до 10% акций "Магнита" по цене 2215 руб. за бумагу.

"АЛРОСА" может выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 г., если ситуация на рынке алмазов останется стабильной. Такой подход согласовали основные акционеры компании - правительство РФ и Якутия, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Якутии Айсен Николаев на полях ПМЭФ-2023.

Подешевели акции "Татнефти" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), UC Rusal (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,4% "префы"), "Московской биржи" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,1% "префы"), "Интер РАО" (-0,2%), "РусГидро" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Годовое собрание акционеров ПАО "Татнефть", назначенное на 16 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщила компания. На данном собрании акционеры должны были принять решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2022 года, утвердить новый состав совета директоров, избрать членов ревизионной комиссии, определить аудитора, утвердить отчетность ПАО "Татнефть", устав и ряд положений компании в новой редакции. Повторное ГОСА пройдет 30 июня.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник может остаться выше отметки 2800 пунктов. Акции "Магнита" могут продолжить рост, хотя он выглядит ограниченным - бумаги уже отыграли пятничные новости.

"Оферта "Магнита" позволит сократить количество бумаг в обращении, если ритейлер погасит выкупленные акции - это увеличит дивидендную доходность бумаг. Под давлением могут оказаться акции "Татнефти" из-за несостоявшегося ГОСА по дивидендам", - полагает Головинов.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в понедельник можно ожидать роста индекса МосБиржи, так как начало новой недели стало традиционным днем подъема. В то же время на российском рынке тема дивидендов за 2022 год постепенно уступает место другим факторам, поэтому фокус локальных инвесторов, возможно, будет смещаться к раскрытию финансовой информации эмитентов.

В мире

В США в пятницу основные индексы акций просели на 0,3-0,7%, но выросли по итогам недели: Dow Jones (+1,2% за неделю), S&P 500 (+2,6%), Nasdaq (+3,2%). Nasdaq демонстрирует рост уже восемь недель подряд - это самый длительный подобный период с марта 2019 года, по данным Dow Jones.

В понедельник американские рынки закрыты (День освобождения от рабства).

Трейдеры позитивно восприняли решение Федеральной резервной системы (ФРС) сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на то, что прогнозы руководителей американского ЦБ говорят о возможности дальнейшего подъема базовой процентной ставки в этом году.

ФРС сохранила ставку по итогам заседания 13-14 июня в диапазоне 5-5,25% годовых. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ предполагает, что ее уровень составит 5,6% к концу 2023 года.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали существенное улучшение настроя американцев. Согласно предварительному отчету Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США вырос в июне до максимальных за 4 месяца 63,9 пункта по сравнению с 59,2 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 60 пунктов, сообщает Trading Economics.

Инфляционные ожидания американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) снизились в июне до минимальных с марта 2021 года 3,3% с 4,2% месяцем ранее.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы).

Трейдеры заняли осторожные позиции в ожидании статданных, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. В число важных индикаторов входят индексы менеджеров по закупкам (PMI) Японии и Австралии, а также инфляция в Японии, пишет Trading Economics.

Кроме того, во вторник Народный банк Китая объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR). Ожидается, что он снизит годовую ставку до 3,55% с 3,65% годовых, пятилетнюю - до 4,2% с 4,3% годовых.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник снижаются после пятничного роста. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $75,75 за баррель (-1,1% и +1,2% в пятницу), июльская цена WTI - $70,92 за баррель (-1% и +1,6% в пятницу).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают опасения относительно темпов роста глобальной экономики, пишет Trading Economics. В частности, несколько крупных западных банков ухудшили прогнозы подъема ВВП Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, исходя из недавно опубликованных статданных, указавших на замедление восстановления экономики страны после снятия пандемийных ограничений.

За прошедшую неделю цена Brent поднялась на 2,4%, WTI - на 2,3%, согласно данным Dow Jones Market Data. Это стало наиболее значительным недельным подъемом с начала апреля.