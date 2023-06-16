"Магнит" в I квартале нарастил выручку на 9%, чистую прибыль – на 41,3%

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Магнит" по стандарту МСБУ 17 в I квартале 2023 года увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 596,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Последний раз ритейлер раскрывал свои финансовые показатели по итогам II квартала. Сейчас компания одновременно опубликовала отчетность и за I квартал, и за итоги 2022 года.

В I квартале чистая розничная выручка составила 583,2 млрд рублей, увеличившись год к году на 9%. LfL-продажи в I квартале выросли на 6,1% на фоне роста среднего чека на 4,4% и трафика на 1,6%.

"Рост общей выручки и рост LFL продаж в апреле-мае замедлились по сравнению со средним показателем за I квартал в связи с замедлением продовольственной инфляции и продолжающимся эффектом перехода покупателей на более дешевые товары, а также сокращением среднего количества товаров в покупательской корзине. Усиление конкуренции наряду с увеличением интенсивности промо в секторе продолжают оказывать давление на рентабельность компании", - поясняет "Магнит" текущую ситуацию.

Основную долю выручки генерируют магазины "Магнит", включая продуктовые и дрогери магазины, они нарастили выручку на 12,1%, до 516,57 млрд рублей. Выручка "Дикси", в свою очередь, сократилась на 10%, до 66,64 млрд рублей.

Торговая площадь выросла на 4,2% год к году. За I квартал было открыто 504 магазина (чистый показатель с учетом закрытий)

Валовая прибыль компании выросла на 5,5%, до 133,8 млрд рублей, рентабельность – 22,4% против 23,1% в I квартале 2022 года. Снижение маржинальности обусловлено увеличением интенсивности промо и роста потерь, частично компенсированных сокращением транспортных расходов.

Показатель EBITDA снизился на 6,4%, до 35,2 млрд рублей, в частности за счет динамики валовой маржи, а также коммерческих, общехозяйственных и административных расходов. Рентабельность по показателю составила 5,9% против 6,9% годом ранее

Чистая прибыль увеличилась на 41,3%, до 15,41 млрд рублей.

Чистый долг ритейлера по МСФО 16 на 31 марта 2023 года – 566 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA – 2,2х.