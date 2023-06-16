Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

"Магнит" в I квартале нарастил выручку на 9%, чистую прибыль – на 41,3%

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Магнит" по стандарту МСБУ 17 в I квартале 2023 года увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 596,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Последний раз ритейлер раскрывал свои финансовые показатели по итогам II квартала. Сейчас компания одновременно опубликовала отчетность и за I квартал, и за итоги 2022 года.

В I квартале чистая розничная выручка составила 583,2 млрд рублей, увеличившись год к году на 9%. LfL-продажи в I квартале выросли на 6,1% на фоне роста среднего чека на 4,4% и трафика на 1,6%.

"Рост общей выручки и рост LFL продаж в апреле-мае замедлились по сравнению со средним показателем за I квартал в связи с замедлением продовольственной инфляции и продолжающимся эффектом перехода покупателей на более дешевые товары, а также сокращением среднего количества товаров в покупательской корзине. Усиление конкуренции наряду с увеличением интенсивности промо в секторе продолжают оказывать давление на рентабельность компании", - поясняет "Магнит" текущую ситуацию.

Основную долю выручки генерируют магазины "Магнит", включая продуктовые и дрогери магазины, они нарастили выручку на 12,1%, до 516,57 млрд рублей. Выручка "Дикси", в свою очередь, сократилась на 10%, до 66,64 млрд рублей.

Торговая площадь выросла на 4,2% год к году. За I квартал было открыто 504 магазина (чистый показатель с учетом закрытий)

Валовая прибыль компании выросла на 5,5%, до 133,8 млрд рублей, рентабельность – 22,4% против 23,1% в I квартале 2022 года. Снижение маржинальности обусловлено увеличением интенсивности промо и роста потерь, частично компенсированных сокращением транспортных расходов.

Показатель EBITDA снизился на 6,4%, до 35,2 млрд рублей, в частности за счет динамики валовой маржи, а также коммерческих, общехозяйственных и административных расходов. Рентабельность по показателю составила 5,9% против 6,9% годом ранее

Чистая прибыль увеличилась на 41,3%, до 15,41 млрд рублей.

Чистый долг ритейлера по МСФО 16 на 31 марта 2023 года – 566 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA – 2,2х.

Магнит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евро превысил 92 руб. впервые с 25 апреля

Спецскидки для Пакистана в рамках поставок нефти из России не предусмотрено

Братья-миллиардеры Рубены подали в суд на Trafigura из-за махинаций с никелем

ПМЭФ-2023

Путин заверил, что Россия не ставила цели дедолларизации мировой экономики

Москву не очень устраивает предложение Минска повысить тариф на транзит по МН "Дружба"

Москву не очень устраивает предложение Минска повысить тариф на транзит по МН "Дружба"

Минфин изучает возможность снижения дисконта цены Urals к Brent в налогообложении нефтяников

ПМЭФ-2023

Путин предложил отменить проверки бизнеса, не угрожающего природе или здоровью

ПМЭФ-2023

Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям валютного законодательства

Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям валютного законодательства
ПМЭФ-2023

МРОТ с 1 января 2024 года будет проиндексирован на 18,5%

ПМЭФ-2023

Путин связал дефицит бюджета РФ с ускоренным исполнением расходов и тратами на оборону

Путин связал дефицит бюджета РФ с ускоренным исполнением расходов и тратами на оборону
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });