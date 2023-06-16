Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

"Роснефть" и CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах

"Роснефть" и CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума обсудил с председателем совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Дай Хоулян перспективы реализации совместных добычных проектов, а также взаимодействие в технологической сфере.

"Одним из ключевых направлений сотрудничества "Роснефти" и CNPC являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн тонн в год", - говорится в сообщении российской компании.

"При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах", - подчеркивает НК.

Роснефть CNPC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евро превысил 92 руб. впервые с 25 апреля

Спецскидки для Пакистана в рамках поставок нефти из России не предусмотрено

Братья-миллиардеры Рубены подали в суд на Trafigura из-за махинаций с никелем

ПМЭФ-2023

Путин заверил, что Россия не ставила цели дедолларизации мировой экономики

Москву не очень устраивает предложение Минска повысить тариф на транзит по МН "Дружба"

Москву не очень устраивает предложение Минска повысить тариф на транзит по МН "Дружба"

Минфин изучает возможность снижения дисконта цены Urals к Brent в налогообложении нефтяников

ПМЭФ-2023

Путин предложил отменить проверки бизнеса, не угрожающего природе или здоровью

ПМЭФ-2023

Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям валютного законодательства

Путин предложил амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям валютного законодательства
ПМЭФ-2023

МРОТ с 1 января 2024 года будет проиндексирован на 18,5%

ПМЭФ-2023

Путин связал дефицит бюджета РФ с ускоренным исполнением расходов и тратами на оборону

Путин связал дефицит бюджета РФ с ускоренным исполнением расходов и тратами на оборону
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });