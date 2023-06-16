"Роснефть" и CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума обсудил с председателем совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Дай Хоулян перспективы реализации совместных добычных проектов, а также взаимодействие в технологической сфере.

"Одним из ключевых направлений сотрудничества "Роснефти" и CNPC являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн тонн в год", - говорится в сообщении российской компании.

"При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах", - подчеркивает НК.