Что случилось этой ночью: суббота, 17 июня

Расширение списка иноагентов, опасные вещества в самолете сопровождения президента ЮАР, переход "Роснефти" и CNPC на оплату сырья в национальных валютах

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Виталий Манский и Лев Шлосберг пополнили список иноагентов. Минюст РФ также включил в обновленный перечень журналисток Юлию Парамонову и Светлану Прокопьеву, информационный портал "Весьма" и фонд "Свободная Якутия".

- В севшем в Варшаве самолете сопровождения президента ЮАР нашли опасные вещества. В МИД ЮАР добавили, что на борту воздушного судна также находились люди, о которых польская сторона не была уведомлена заранее.

- "Роснефть" и CNPC перешли на оплату сырья в национальных валютах. В российской компании сообщили, что одним из ключевых направлений сотрудничества с CNPC являются поставки нефти, объем которых достигает 40 млн тонн в год.

- Внепланово севший в Саратове пассажирский Boeing вылетел в Сочи. Согласно электронному табло аэропорта "Гагарин", борт начал полет в 00:16 по местному времени (23:16 мск). Причина посадки и число пассажиров не уточняются.

- Глава Минэнерго допускает рост цен на нефть в IV квартале при сокращении добычи. Николай Шульгинов считает, что в результате вырастет спрос и поэтому не ожидает потерь для бюджета, которые будут связаны с добровольным сокращением объемов добычи.