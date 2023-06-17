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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:20

Комиссия для магазинов за прием оплаты в цифровых рублях составит не более 0,3%

Комиссия для магазинов за прием оплаты в цифровых рублях составит не более 0,3%
Фото: Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Комиссия для торгово-сервисных предприятий (ТСП) за прием оплаты в цифровых рублях составит не более 0,3%, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью РБК.

"Мы обсуждаем тему, чтобы по цифровому рублю предусмотреть комиссию для торгово-сервисных предприятий не более, чем 0,3% от операции", - сказала Скоробогатова.

"Это на каком-то втором этапе, когда уже будет более активно пилотироваться цифровой рубль", - добавила она.

По словам первого зампреда ЦБ, комиссии за операции с цифровым рублем для бизнеса могут быть меньше, чем по банковским картам, так как кредитные организации не вкладываются в создание соответствующей инфраструктуры. Она полностью основана регулятором, затраты на нее меньше, и это позволяет снижать тарифы для ТСП.

Ранее Банк России планировал, что комиссии для бизнеса на платформе цифрового рубля будут не выше, чем в Системе быстрых платежей (СБП). На данный момент они составляют 0,2% за оплату жилищно-коммунальных услуг, 0,4% и 0,7% для всех остальных категорий ТСП, в зависимости от их основного вида деятельности.

Как сообщалось, ЦБ надеется провести первые операции с цифровым рублем в июле-августе 2023 года. Но для этого Госдума сначала должна принять пакет законов о цифровом рубле. Ожидается, что это может произойти в весеннюю сессию, которая заканчивается 30 июля.

Пилот с реальными цифровыми рублями будет проходить на ограниченном количестве операций и клиентов банков в режиме Friends and family. Его участники протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, а также оплату товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду. Тестировать оплату будут группы ТСП в 11 городах, которые заранее были выбраны банками и ЦБ.

Банк России Ольга Скоробогатова СБП ЦБ РФ
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