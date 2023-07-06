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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:54

ЦБ создаст бэк-офис для решения споров по транзакциям на платформе цифрового рубля

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Банк России создаст бэк-офис, который будет обрабатывать споры и претензии по транзакциям на платформе цифрового рубля, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью Forbes.

"Мы создадим бэк-офис - операционное подразделение, которое будет не только обрабатывать и мониторить проведение операций, но и разрешать споры и претензии по транзакциям на платформе цифрового рубля. На сайте Банка России будут указаны контакты, по которым мы будем принимать все запросы", - сказала Скоробогатова.

По ее словам, вопросы об операциях с цифровым рублем - ответственность ЦБ. А вопросы, касающиеся проведения операций по переводу из безналичных рублей в цифровые, будут решаться банками.

При этом возможность открывать цифровые кошельки, получать цифровые рубли и использовать их появится у всех граждан только на горизонте 2025-2027 годов. До этого времени цифровой рубль будет находиться в стадии пилотирования с ограниченным количеством участников и операций. "Полномасштабное внедрение цифрового рубля - это точно процесс на несколько лет, и нет никакой необходимости делать его быстрее", - сказала Скоробогатова.

Как сообщалось, ЦБ надеется провести первые операции с цифровым рублем в июле-августе 2023 года. Но для этого Госдума сначала должна принять пакет законов о цифровом рубле. Ожидается, что это может произойти в весеннюю сессию, которая заканчивается 30 июля.

Пилот с реальными цифровыми рублями будет проходить на ограниченном количестве операций и клиентов банков в режиме Friends and family. Его участники протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, а также оплату товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду. Тестировать оплату будет 30 торгово-сервисных предприятий в 11 городах, которые заранее были выбраны банками и ЦБ.

Банк России Ольга Скоробогатова ЦБ РФ
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