Центробанк планирует внедрить моментальный кэшбек на счет за покупки по СБП

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Банк России работает над программой лояльности для Системы быстрых платежей (СБП), которая позволит получать кэшбек на счет деньгами сразу после совершения покупки, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в интервью РБК.

"Очень хотим в этом году во втором полугодии внедрить программу лояльности именно по СБП, когда человек будет получать кэшбек в виде реальных денег сразу на счет", - сказала Скоробогатова.

По ее словам, на первом этапе реализации этой программы клиент будет получать кэшбек в течение одного-двух дней. Но позднее планируется ее доработать так, чтобы его зачисление происходило моментально. Кроме этого, регулятор сейчас договаривается в том числе и с торгово-сервисными предприятиями, чтобы кэшбеки по СБП были высокими.

"В ближайшее время мы вообще хотим, чтобы это было в онлайне (зачисление кэшбека - ИФ). То есть вы пойдете в магазин, оплатите СБП и вам вернется сразу на счет, например, 7-10% от покупки", - отметила первый зампред ЦБ.

Скоробогатова впервые сообщила, что ЦБ работает над программой лояльности для СБП, в марте. Она отметила, что на данный момент такие программы существуют только для карт, и успешного примера реализации их в СБП на международной площадке пока нет.