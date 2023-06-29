ЦБ может вернуться к вопросу об увеличении лимита бесплатных переводов в СБП в 2024 году

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Банк России в следующем году планирует вернуться к рассмотрению вопроса об увеличении месячного лимита бесплатных переводов в Системе быстрых платежей (СБП), сообщила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в кулуарах кейс-чемпионата "Finopolis 2023".

Сейчас лимит бесплатных переводов между гражданами в СБП составляет 100 тыс. руб. в месяц. При переводах свыше этой суммы комиссия составляет не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб. за перевод. В феврале ЦБ сообщал, что позитивно относится к идее увеличения бесплатного лимита и может ее рассмотреть.

"С точки зрения СБП и лимита 100 тыс. руб., который бесплатный... Мы хотим посмотреть всё-таки, а какая доля платежей попадает в эти 100 тыс.? Какая не попадает? И вот, исходя уже из статистики и аналитики, мы к этой теме готовы вернуться (увеличения лимита - ИФ), но это будет следующий год", - сказала Скоробогатова.

Кроме того, первый зампред ЦБ также напомнила о законопроекте, который позволит гражданам переводить бесплатно между своими счетами в разных банках 1,4 млн руб.

"Мы хотим сделать переводы до 1,4 млн гражданами между своими счетами бесплатными, me-to-me так называемый. И вот и эта инициатива остаётся на повестке, мы её обсуждаем", - сказала Скоробогатова.

"Конечно, не все участники рынка её приветствуют. Но, опять же, понимая, что это деньги клиента, что у него должна быть беспрепятственная возможность переводить, как минимум сам себе вне зависимости от того, кто и какие условия даёт, мы считаем эту инициативу правильной, и мы будем им поддерживать", - добавила она.

Госдума в конце прошлого года приняла в первом чтении законопроект, который обязует российские банки переводить средства со счетов или вкладов физлиц в другие кредитные организации в пределах суммы страхового возмещения по вкладам (сейчас 1,4 млн руб.) в месяц бесплатно. Лимит, в рамках которого банками не будет взиматься комиссия, предлагается установить для переводов средств физлиц со счетов, в том числе с использованием системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ. Ранее правительство в своем отзыве сообщало, что поддерживает документ.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в полном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховые выплаты и т.д. (В2С-операции). В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность для граждан получать выплаты государства (G2C-операции), а также совершать переводы между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (B2B-операции) и другие опции.