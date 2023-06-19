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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Нефть Brent подешевела до $75,5 за баррель после роста в пятницу

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после того, как по итогам предыдущей сессии они поднялись до самых высоких отметок с 7 июня.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают опасения относительно темпов роста глобальной экономики, пишет Trading Economics. В частности, несколько крупных западных банков ухудшили прогнозы подъема ВВП Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, исходя из недавно опубликованных статданных, указавших на замедление восстановления экономики страны после снятия пандемийных ограничений.

ЭкономикаBrent подорожала до $76,16 за баррельЧитать подробнее

Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:56 по московскому времени составляет $75,5 за баррель, что на $1,11 (на 1,45%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на $0,94 (на 1,2%) - до $76,61 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась утром в пятницу на $1,1 (на 1,5%) и составляет $70,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $1,16 (на 1,6%) - до $71,78 за баррель.

За всю прошедшую неделю цена Brent поднялась на 2,4%, WTI - на 2,3%, согласно данным Dow Jones Market Data. Это стало наиболее значительным недельным подъемом с начала апреля.

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