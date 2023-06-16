Brent подорожала до $76,16 за баррель

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут вечером в пятницу.

К 17:57 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,49 (0,65%), до $76,16 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,6 (0,85%), до $71,22 за баррель.

Аналитики Zaner указывают на улучшение глобальной макроэкономической конъюнктуры, которое должно положительно отразиться на оценке перспектив глобального спроса на энергоносители.

"Судя по всему, улучшение условий спроса частично объясняется экономическим оптимизмом, связанным с резким ростом котировок акций и ставок фрахта супертанкеров (признак роста спроса на перевозки)", - сообщили они.