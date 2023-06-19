"Монополия" выставила оферту на выкуп оставшихся 21,2% акций Globaltruck

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Транспортная группа "Монополия", которая ранее приобрела 78,84% акций автомобильного перевозчика Globaltruck, выкупит оставшиеся 21,16% акций компании по 82,5 рубля за бумагу, сообщила компания.

В рамках оферты приобретаются 12 млн 369 тыс. 42 акции перевозчика. Цена выкупа, таким образом, составит чуть более 1 млрд руб.

"Монополия" сообщала о закрытии сделки по приобретению контрольного пакета в Globaltruck (75,07%) в конце апреля. Тогда акции выкупались также по 82,5 руб. за бумагу. Стоимость пакета превысила 3,6 млрд руб.

В структуру Globaltruck входят семь компаний, осуществляющих операционную деятельность в РФ. Перевозчик обслуживает около тысячи клиентов, в том числе крупнейших игроков сегментов розничной торговли, FMCG, электронной коммерции и доставки посылок, а также российские промышленные холдинги. До сделки 61% капитала компании владела подконтрольная основателю Globaltruck Александру Елисееву кипрская GT Globaltruck Ltd, РФПИ и соинвесторы - 19,4%, на остальных акционеров приходилось 19,6%.

Последние несколько лет Globaltruck разрабатывает цифровую логистическую платформу GT-2. Инфраструктура объединенной компании будет трансформироваться в сервисную, обслуживающую цифровые платформы: и GT-2, и собственную действующую платформу "Монополии" - Monopoly.Online.

Как отмечал в конце апреля председатель совета директоров АО "Монополия" Илья Дмитриев, "у обеих компаний есть свой успешный практический опыт, который будет использован в борьбе за лидерство на рынке цифровой логистики".

"Мы приветствуем старт объединения с таким значимым игроком рынка, как ГК "Монополия". Интеграция опыта "Монополии" даст значительный синергетический эффект и позволит совместно двум компаниям предложить рынку ещё более эффективные решения", - комментировал закрытие сделки гендиректор Globaltruck Илья Саттаров.

Как уточняли в "Монополии", автопарк объединенной группы составляет 2,3 тыс. сцепок тягачей и полуприцепов. В него входит парк Globaltruck, который, как сообщалось, состоит из порядка 1,3 тыс. тягачей (в основном Volvo и Scania) и 1,5 тыс. полуприцепов.

На вопрос о том, планирует ли "Монополия" консолидировать 100% акций ПАО "ГТМ" с целью его дальнейшей ликвидации, в компании отвечали: "Пока говорить о чем-то определенном рано. Все будет зависеть от ситуации на рынке и сформированной в дальнейшем стратегии развития обновленной группы компаний".

Перспективы выхода на IPO в группе, в структуру которой вошел единственный публичный игрок сектора FTL-автоперевозок на российском рынке, пока оценивают неоднозначно. "Если мы говорим про выход на IPO, подразумевая только ГК "Монополия", то сейчас дать однозначный ответ невозможно. Все зависит от состояния рынка. При определенной совокупности факторов и удачной конъюнктуре рынка мы, может быть, рассмотрим такой вариант. Но, когда это будет и будет ли вообще, сейчас сказать сложно", - говорили "Интерфаксу" в компании.

"Монополия ранее сообщала, что в случае успешного завершения сделки планирует делистинг бумаг ГТМ с "МосБиржи".