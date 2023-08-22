"КАМАЗ" приобрел логистическую компанию, возглавляемую бывшим CEO Globaltruck

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Основным инвестором АО "Национальный перевозчик", зарегистрированного в июле с участием бывшего гендиректора группы Globaltruck Ильи Саттарова, стал "КАМАЗ", который планирует вскоре публично презентовать этот стартап.

"Мы приобрели логистическую компанию - чуть позже приходите на Comtrans-2023, мы про это вам все расскажем и презентуем её. Цифровые сервисы и цифровизация - это направление, в котором "КАМАЗ" будет двигаться и дальше", - сообщил директор по маркетингу ПАО "КАМАЗ" Ашот Арутюнян на сессии Московского международного форума автомобилестроения (IMAF-2023) во вторник.

В кулуарах форума топ-менеджер подтвердил "Интерфаксу", что речь идет о покупке АО "Национальный перевозчик", соучредителем и гендиректором которого является Илья Саттаров - бывший CEO группы Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", недавно контроль в нем приобрела логистическая группа "Монополия"). Состав собственников нового АО и распределение долей в нем Арутюнян комментировать не стал, лишь отметив, что компания является стартапом "КАМАЗа".

Как сообщалось, возглавляемое Саттаровым АО "Национальный перевозчик" было учреждено 7 июля в Москве с уставным капиталом 1 млрд руб. В первых числах августа компания зарегистрировала два филиала - в Екатеринбурге и Электростали (Московская обл.) Перевозчик, согласно данным ЕГРЮЛ, специализируется на автомобильной логистике и сопутствующих видах деятельности, в том числе процессах цифровизации.

Представитель "Национального перевозчика" ранее говорил "Интерфаксу", что "компания планирует осуществлять деятельность по организации FTL-перевозок автотранспортом с использованием собственного парка, а также ресурсами наемных перевозчиков". Парк перевозчика, по его словам, на начальном этапе планируется на уровне 400 сцепок тягачей и полуприцепов, исходя из соотношения сухих (шторных) и рефрижераторных полуприцепов в пропорции 50/50. Работать компания намерена прежде всего на внутрироссийских маршрутах.

Представитель АО заявлял, что у перевозчика есть предварительные договоренности с крупными клиентами среди маркетплейсов, в ритейле, в сегментах FMCG и DIY. "К концу года мы планируем большой спрос на провозные мощности, поэтому со стороны клиентов есть заинтересованность", - отмечал он.