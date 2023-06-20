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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:37

Китайский ЦБ опустил годовую ставку LPR на 10 базисных пунктов, до 3,55%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,55% годовых.

Ставка по пятилетним кредитам уменьшена с 4,3% до 4,2% годовых, говорится в сообщении НБК.

Ставки были снижены впервые с августа 2022 года.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.

Народный банк Китая Китай КНР
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