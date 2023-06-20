Нефть Brent подешевела до $75,82 за баррель

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются во вторник на сигналах о том, что стимулирующие меры в Китае недостаточны для того, чтобы подтолкнуть к уверенному росту экономику страны и спрос на нефть.

Накануне аналитики сразу нескольких инвестбанков, включая Goldman Sachs Group Inc., ухудшили прогнозы для китайской экономики.

Во вторник Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,55% годовых. Ставка по пятилетним кредитам уменьшена до 4,2% с 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Ставки были снижены впервые с августа 2022 года.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени во вторник составляет $75,82 за баррель, что на $0,27 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,52 (0,7%) до $76,09 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,9 (1,25%), до $70,88 за баррель. Накануне основные торги WTI не проводились из-за выходного в США.

Цены на нефть могут завершить в минусе второй квартал подряд на фоне достаточного предложения на рынке и ожиданий ослабления спроса в условиях ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.