Небольшой госпакет "Новошипа" не удалось продать с 8-й попытки

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) признало несостоявшимся электронный аукцион по продаже госпакета ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот").

Как сообщается в материалах организатора торгов - электронной площадки "РТС-Тендер", на участие в торгах не поступило ни одной заявки. Торги были назначены на 20 июня.

Как сообщалось, начальная цена пакета составляла 4,1 млн рублей. Шаг на повышение - 205 тыс. рублей, размер задатка - 820 тыс. рублей. Росимуществу принадлежат 40 тыс. акций (0,0127% уставного капитала).

Росимущество в 2021-2023 годах восемь раз выставляло на торги госпакет пароходства. В первых трех аукционах цена пакета составляла 4,3 млн рублей, шаг на повышение равнялся 215 тыс. рублей, размер задатка - 860 тыс. рублей. При объявлении торгов в четвертый раз и далее цена была снижена до 4,1 млн рублей. Все аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

"Новошип" является крупнейшей российской судоходной компанией на Черном море, сообщается на ее сайте, входит в группу "Совкомфлот".