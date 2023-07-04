"Новошип" увеличит годовые дивиденды в тысячу раз

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип") решили выплатить дивиденды за 2022 год в размере 3 рубля на обыкновенные и привилегированные акции номиналом 1 рубль, говорится в сообщении "Новошипа".

Это решение было принято на годовом собрании 30 июня. Уставный капитал "Новошипа", как говорилось в отчете за 2022 год, составляет 315 629 119 рублей, он разделен на 286 836 224 обыкновенные и 28 792 895 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Таким образом, на выплату дивидендов суммарно будет направлено 946,887 млн рублей.

Согласно отчету пароходства за 2021 год, ПАО "Совкомфлот" владело 98,29% обыкновенных и 1,48% привилегированных акций "Новошипа" (более свежие данные отсутствуют), что составляет 89,46% уставного капитала. Таким образом, основной бенефициар получит от "Новошипа" суммарно 847,085 млн рублей.

В 2022 году акционеры пароходства впервые за много лет отказались от выплаты дивидендов на обыкновенные акции, утвердив выплату на привилегированные в 0,3 рубля. Всего на выплату дивидендов за 2021 год направлено 863 787 рублей. Таким образом, по итогам 2022 года объем дивидендных выплат может возрасти более чем в 1 тысячу раз.

В предшествующие 15 лет пароходство ежегодно выплачивало дивиденды на простые и привилегированные акции.

Рекордный объем выплат зафиксирован в 2021 году, тогда "Новошип" выплатил за 2020 год 10,258 млрд рублей (по 32,5 рубля на акцию обоих видов).

Акционеры 30 июня также избрали совет директоров, ревизионную комиссию, определили размер вознаграждения и компенсации расходов ревизионной комиссии. Аудитором бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности утверждено ООО "Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги".

"Новошип" - крупнейшая российская судоходная компания на Черном море, сообщает ее сайт. Она входит в группу "Совкомфлот". В 2022 году пароходство снизило чистую прибыль по РСБУ на 39,6% - до 174,9 млн рублей, прибыль стала наименьшей с 2012 года.