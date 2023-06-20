Инвестиции в "Арктик СПГ 2" превысят $22 млрд из-за изменения схемы энергообеспечения

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Инвестиции в проект "Арктик СПГ 2" превысят $22 млрд, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон в рамках ПМЭФ.

При принятии инвестрешения стоимость проекта заявлялась в объеме $21,3 млрд.

В ходе ПМЭФ один из топ-менеджеров продемонстрировал слайды, где инвестиции оценивались в $21-22 млрд. Михельсон сообщил, что они превысят и эту цифру.

"Капвложения будут больше $22 млрд. Из-за того, что мы перешли на электроприводы, нужны электростанции, это удорожает проект. Но, с другой стороны, операционные затраты будут меньше, потому что газовые турбины требуют постоянного техобслуживания, а электродвигатель - нет", - сказал он.

Комментируя, почему были привлечены китайские производители, а не российские, как планировалось после ухода американской Baker Hughes из-за санкций, Михельсон заметил: "На месторождении Утреннее "Арктик СПГ 2" уже стоят наши пермские агрегаты. Но все мощности российских производителей уже законтрактованы. Например, в Перми можно заказать турбину за горизонтом 2030-го года".