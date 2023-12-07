В Арктике запланированы сотни проектов с инвестициями в 1,75 трлн рублей

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Создание системы экономических преференций в Арктической зоне России привело к тому, что к реализации на этой территории уже заявлены 766 инвестпроектов, сообщил первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов на конференции "Арктика: настоящее и будущее".

"Созданные в 2020 году механизмы господдержки предпринимательской деятельности в Арктике позволили привлечь 766 инвестиционных проектов с объемом инвестиций в 1,75 трлн рублей с созданием порядка 40 тысяч рабочих мест. И на сегодняшний день более 13 тысяч рабочих мест уже создано", - сказал он.

На данный момент, по словам Гусейнова, по объему инвестиций первое место занимает горнорудная промышленность - реализуется 44 проекта на 862 млрд рублей. Также в лидерах - нефтегазохимическая промышленность с 15 проектами на 207 млрд рублей.

Если говорить про отраслевую структуру, то среди 766 резидентов лидирует сфера услуг - это 197 проектов. Строительная отрасль и девелопмент - 143 проекта, а в сфере туризма реализуется 127 проектов.

Меры господдержки предпринимательства в Арктической зоне были утверждены в июле 2020 года.