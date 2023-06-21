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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Нефть Brent подорожала до $76,25 за баррель после снижения два дня подряд

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются утром в среду после снижения по итогам двух предыдущих дней.

Аналитики ждут выступлений главы Федеральной резервной системы в Палате представителей в среду и в Сенате в четверг.

"Мы ожидаем, что председатель ФРС Джером Пауэлл представит Конгрессу "ястребиные" данные, отражающие средний прогноз Федрезерва относительно более высоких процентных ставок в следующие несколько месяцы и более устойчивой инфляции в ближайшем будущем", - отмечают эксперты ANZ Research.

Кроме того, рынок ждет данных об изменении запасов топлива в США. По прогнозам, резервы нефти снизились на прошлой неделе, и, если ожидания оправдаются, это может оказать поддержку ценам, отмечают эксперты.

Американский институт нефти (API) опубликует еженедельные данные об изменении резервов нефти, бензина и дистиллятов в США позднее в среду. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. В четверг министерство энергетики США обнародует официальные показатели.

Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:06 по московскому времени составляет $76,25 за баррель, что на $0,35 (на 0,5%) выше цены на закрытие прошлой сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $0,19 (на 0,3%) - до $75,9 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась утром в среду на $0,4 (на 0,6%) и составляет $71,59 за баррель.

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