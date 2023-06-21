Мосбиржа проводит дискретный аукцион по "префам" "ТНС Энерго Нижний Новгород" из-за роста цены

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Мосбиржа с 10:16 проводит дискретный аукцион по привилегированным акциям ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" из-за роста их цены более чем на 20%.

По состоянию на 10:12 текущая цена "префов" составила 1282 руб. (+27,1%), рост превысил 20% в течение 10 минут подряд от цены закрытия предыдущего торгового дня (1009 руб.).

Аукцион проводится в режиме основных торгов T+, в остальных безадресных режимах торгов в период проведения аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов состоится в 10:46.