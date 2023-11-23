"ТНС Энерго" задумалось о делистинге с "Мосбиржи" из-за необоснованного роста котировок

С начала 2023 года акции компании подорожали в 6,5 раза

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "ТНС Энерго" рассматривает собственный делистинг с "Московской биржи", а также всех своих дочерних компаний, говорится в сообщении на сайте компании.

Среди причин названы наличие признаков необоснованного роста стоимости акций компаний, а также необходимость корректного формирования финансового результата и повышения эффективности управления дочерними обществами.

С начала 2023 года по состоянию на четверг акции ПАО "ТНС Энерго" на "Мосбирже" выросли в цене в 6,5 раза. В моменте в сентябре рост достигал 10 раз.

ПАО "ТНС Энерго" и его дочерние компании также рассматривают вопрос о нераспределении на дивиденды прибыли 2023 г., т.к. основная прибыль холдинга "ТНС энерго" в 2023 года является неденежной - полученной от переоценки рыночной стоимости акций, говорится в сообщении.

В приоритете "ТНС Энерго" эффективная реализация инвестиционной программы в целях выполнения обязанности гарантирующих поставщиков по установке интеллектуальных приборов учета в рамках законодательства, иные социальные обязательства, а также соблюдение платежной дисциплины в рамках договорных обязательств со всеми контрагентами, в том числе в части оплаты услуг по передачи электроэнергии, отметили в компании.

Чистая прибыль ПАО "ТНС Энерго" по РСБУ за девять месяцев 2023 года составила 85,55 млрд рублей против убытка в 8,59 млрд рублей годом ранее. Существенный рост чистой прибыли "ТНС Энерго" удалось показать за счет повышения прочих доходов до 106,35 млрд рублей с 1,1 млн рублей годом ранее.

В "ТНС Энерго" объяснили рост чистой прибыли переоценкой в сторону увеличения финансовых вложений, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и напомнили, что переоценка носит неденежный характер.

Без учета переоценки чистая прибыль "ТНС Энерго" составила 24,6 млн рублей, сообщила компания.

"ТНС Энерго" - одна из крупнейших энергосбытовых компаний России. Она ведет деятельность в 11 регионах страны.

Крупнейшим акционером "ТНС Энерго" с долей 28,26% является Sunflake Limited (связана с экс-мажоритарием компании Дмитрием Аржановым), 16,58% принадлежит ООО "ТНС Энерго Пенза", ООО "Гарант Энерго" (дочерняя структура "ТНС энерго Пенза") владеет 7%, ООО "ТНС Энерго Холдинг" - 12,92%, на free float приходится 1,84%.

Структуре "Россетей" АО "Янтарьэнерго" принадлежит 19,99% энергосбыта.