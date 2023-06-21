Минпромторг и Минсельхоз РФ договорились о снижении цен на сельхозтехнику

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз и Минпромторг РФ договорились о снижении цен на сельхозтехнику при условии обязательного ее выкупа, сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

"У нас обязательства, что наша отрасль купит столько-то позиций сельхозтехники, они нам продадут по стоимости 2022 года", - сказала Лут, выступая на заседании по поддержке малого агробизнеса в Удмуртии.

"Они должны снизить стоимость, очень надеемся, они должны это сделать с 1 июля", - добавила она.

Замминистра сравнила этот механизм с прошлогодним снижением цен на минеральные удобрения.