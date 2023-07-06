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Российские аграрии в 2022 году на 13% снизили привлечение кредитов на покупку техники

В 2023 году ситуация улучшается, отмечает Минсельхоз

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российские аграрии в 2022 году на 13% снизили привлечение кредитов на обновление сельхозтехники, в этом году ситуация лучше, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Она сказала об этом на заседании комиссии Госсовета по сельскому хозяйству.

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"Мы субсидируем льготные кредиты сроком на 5 лет на приобретение техники и оборудования. В прошлом году наблюдали снижение объемов привлечения кредитов именно на сельхозтехнику. Фактически выдача за 2022 год составила 79 млрд рублей, что на 13% ниже уровня 2021 года. На сегодняшней момент видим, что ситуация выровнялась, уже выдано более 40 млрд рублей", - сообщила замминистра.

По ее словам, модернизации отрасли также способствуют субсидии, предоставляемые "Росагролизингу" на поставки сельхозтехники на льготных условиях.

Фастова заверила, что Минсельхоз продолжит поддержку всех мер по приобретению сельхозтехники на льготных условиях. При этом она обратилась с просьбой к руководителям АПК регионов уделять повышенное внимание этому вопросу.

Как заявил на заседании директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов, дополнительные потребности в технике есть: "Но в целом ситуация и объемы выделяемых средств вполне достаточны, чтобы поддерживать темпы технической модернизации".

По его словам, данные аграрной науки говорят о том, что сегодня техника и технологии на 30% определяют формирования урожая, минеральные удобрения и химические средства защиты растений - на 25%, селекция и генетика - на 20%. "То есть 75% факторов у нас управляемые, и, соответственно, воздействуя на них, мы можем добиваться желаемого результата и обеспечивать продовольственную безопасность даже в самых неблагоприятных природных условиях", - сказал он.

Как отметил глава департамента, в настоящее время на долю отечественных и белорусских тракторов приходится почти 90% парка, высокие показатели и по зерноуборочным комбайнам.

"Но есть и критические позиции. Плюс ко всему наше сельхозмашиностроение до последнего времени было достаточно сильно зависимо от поставок иностранных компонентов", - сказал он.

Однако серьезных сбоев в поставках сельскохозяйственной техники допущено не было. "После ухода с рынка иностранных производителей привлекли на него других игроков, в частности, компании из Китая, из Индии, из Ирана. Они сегодня ищут активный выход на российский рынок", - сообщил Некрасов.

Елена Фастова Минсельхоз Росагролизинг Роман Некрасов
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