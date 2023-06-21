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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

"СовЭкон" снизил прогноз сбора зерна сразу на 2,3 млн т на фоне сокращения запасов влаги

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Компания "СовЭкон" снизила прогноз сбора зерна в РФ в этом году сразу на 2,3 млн тонн, до 134 млн тонн, говорится в ее сообщении.

Так, оценка урожая пшеницы уменьшена до 86,8 млн с 88 млн тонн, ячменя - до 19,9 млн с 20,8 млн тонн, кукурузы - до 14,6 млн с 14,8 млн тонн.

"Прогноз урожая пшеницы был пересмотрен в сторону понижения из-за ухудшения условий сева яровой пшеницы в крупных регионах ее выращивания, в частности, в Сибири и Поволжье, - говорится в сообщении. - Запасы влаги в почве быстро сокращаются, падая во многих случаях до самого низкого уровня за последние годы".

На долю яровой пшеницы приходится около 30% всего урожая этой сельхозкультуры в РФ, напоминают эксперты.

Негативное влияние этих явлений на будущий урожай было частично компенсировано улучшением потенциала сбора зерна на юге, где условия для выращивания аналогичны 2022 году. Это означает урожайность, близкую к рекордно высокой. Однако качество зерна в этом году может пострадать из-за обильных несвоевременных осадков в последние недели, отмечается в сообщении.

Оценка площади сева яровой пшеницы была увеличена до 13,6 млн га с 13 млн га ранее.

СовЭкон
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