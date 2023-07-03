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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Зерновой союз спрогнозировал сбор зерна в России в 130-140 млн тонн

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Россия в этом году может собрать 130-140 млн тонн зерна, потенциал по его экспорту оценивается в 55 млн тонн, сообщил на пресс-конференции президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Ожидать новых рекордов не стоит, урожайность уже на 10-12% меньше. Получим 130-140 млн тонн. Все равно урожай хороший, и его объемов нам за глаза хватит, чтобы удовлетворить все внутренние потребности и иметь очень хорошие перспективы на экспорт в наступившем сезоне. Может, не рекордные, как в минувшем, но никак не меньше 55 млн тонн", - сказал он.

В прошлом году Россия собрала рекордные 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы. Экспорт, по предварительным данным, которые озвучил Злочевский, в минувшем сельхозгоду (июль 2022 года - июнь 2023 года) составил 61,8 млн тонн.

По его словам главы союза, уборка зерна в этом году началась раньше, чем в прошлом, и идет опережающими темпами.

"Это связано с тем, что весна была ранняя, - пояснил он. - Но урожайность показывает на той же Кубани снижение примерно на 10 ц/га. Это уже результат падения технического уровня отрасли. Автоматом это будет сказываться и в дальнейшем".

Как считает Злочевский, даже несмотря на то, что в ряде регионов погодные условия за последнее время улучшились, уровень урожайности прошлого года достигнут не будет.

Говоря о качестве зерна, он сказал, что оно будет зависеть от погодных условий, но пока "никаких критических явлений с качеством не наблюдается".

Аркадий Злочевский Российский зерновой союз Кубань
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