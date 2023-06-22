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Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год до 2,4% с 2%

Агентство понизило прогноз роста мирового ВВП на 2024 год до 2,1% с 2,4%

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год до 2,4% с ожидавшихся в марте 2%.

Глобальная экономика сохраняет гибкость, однако в условиях упрямо высокой базовой инфляции мировым центробанкам придется продолжать ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы, говорится в обновленном обзоре Global Economic Outlook (GEO).

"Поскольку корректировка денежно-кредитной политики и влияние этого фактора на экономику окажутся более длительными, чем ожидалось, перспективы экономики в 2024 году ухудшаются", - отмечают в Fitch.

Агентство понизило прогноз роста мирового ВВП на 2024 год до 2,1% с 2,4%.

Улучшение ожиданий Fitch на текущий год связано, преимущественно, с emerging markets.

Прогноз роста китайской экономики повышен до 5,6% с 5,2%.

"Восстановление экономики КНР несколько замедлилось в последние месяцы, однако потребление нормализуется, и макроэкономическая политика начинает смягчаться", - говорится в обзоре.

Прогноз роста emerging markets на 2023 год без учета Китая повышен до 2,9% с 2%. Улучшены прогнозы для Бразилии, Индии, Мексики и России.

Fitch повысило прогноз подъема ВВП США на текущий год до 1,2% с 1%. Эксперты агентства ожидают мягкой рецессии в американской экономике в четвертом квартале 2023 года - первом квартале 2024 года.

Прогноз роста ВВП США на 2024 год понижен до 0,5% с 0,8%.

Ожидания Fitch для экономики еврозоны не изменились: агентство прогнозирует увеличение ВВП региона на 0,8% в текущем и на 1,4% в следующем году.

"Газовый кризис в регионе продолжил ослабляться, однако ЕЦБ продолжает ужесточать политику", - говорится в обзоре.

Эксперты Fitch по-прежнему прогнозируют рецессию в экономике Великобритании в 2023 году.

Агентство отмечает, что показатели базовой инфляции в мире остаются высокими, несмотря на общее замедление темпов роста потребительских цен.

Fitch ожидает, что Федеральная резервная система и Европейский центральный банк поднимут ключевые процентные ставки еще по два раза в ближайшие месяцы и доведут их до 5,75% и 4,5% (ставка по кредитам), а Банк Англии повысит ставку до 5,25% с нынешнего уровня в 4,5%.

Эксперты агентства не ожидают снижения ставок Федрезервом, ЕЦБ и британским ЦБ до 2024 года.

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