Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год до 2,5%

Прогноз на 2024 год был ухудшен до 1,9%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз увеличения мирового ВВП на 2023 год до 2,5% с ожидавшихся в июне 2,4%.

В то же время прогноз роста глобальной экономики на 2024 год ухудшен до 1,9% с 2,1%.

"Мировая экономика, вероятно, вырастет в 2023 году сильнее, чем мы ожидали в июне, - говорится в обновленном обзоре Global Economic Outlook (GEO). - Однако углубление спада на китайском рынке недвижимости бросает тень на перспективы глобального подъема, в то время как ужесточение денежно-кредитной политики все больше влияет на перспективы спроса в США и Европе".

Улучшение прогноза роста мирового ВВП на текущий год отражает неожиданную гибкость экономик США, Японии и emerging markets без учета Китая, отмечают эксперты агентства.

Fitch улучшило прогноз повышения ВВП США на текущий год до 2% с 1,2%, Японии - до 2% с 1,3%, emerging markets без учета Китая - до 3,4% с 2,9%. В то же время прогнозы роста экономик Китая и еврозоны понижены на 0,8 процентного пункта (п.п.) и 0,2 п.п. соответственно - до 4,8% и 0,6%.

Прогноз увеличения ВВП США на 2024 год ухудшен на 0,2 п.п. - до 0,3%, еврозоны - на 0,3 п.п., до 1,1%, Китая - на 0,2 п.п., до 4,6%

"Стабилизации китайского рынка недвижимости, на который эксперты надеялись ранее, не произошло, и продажи нового жилья в стране могут сократиться в этом году на 20%. На долю жилищного сектора приходится 12% ВВП КНР и треть всех инвестиций в стране, - говорится в обзоре Fitch. - Объемы стимулирования в Китае на данный момент недостаточны, а экспортный спрос снижается".

Эксперты агентства отмечают, что в США в этом году продолжается быстрый рост потребительских расходов, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Однако спрос на рабочую силу в последние месяцы ослабевает, и темпы роста зарплат будут замедляться. В то же время прибыли компаний снижаются, а это говорит об ухудшении перспектив инвестиций.

"Мы по-прежнему прогнозируем мягкую рецессию в США, однако теперь думаем, что это произойдет в первом полугодии 2024 года", - отмечают в Fitch. В июне говорилось о том, что американская экономика может оказаться в рецессии в четвертом квартале 2023 - первом квартале 2024 года.

Аналитики агентства отмечают, что ставка ФРС близка к пиковому уровню, и ожидают лишь одного ее повышения на 25 базисных пунктов - до 5,5-5,75% годовых.

Рост экономики еврозоны застопорился из-за энергетического кризиса, а в данный момент регион сталкивается с трудностями в связи с ослаблением объемов мировой торговли и китайской экономики. Fitch ожидает, что ВВП Германии снизится на 0,4% в 2023 году.

Эксперты агентства ждут мягкой рецессии в Великобритании во втором полугодии текущего года и повышения ВВП на 0,2% по итогам всего года.