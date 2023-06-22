"Уральские локомотивы" изготовят первые 50 электровозов с асинхронным двигателем

Локомотивы смогут везти по горному рельефу поезда общей длиной более 1 км

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Комиссия завершила приемку грузового электровоза 3ЭС8 "Малахит" производства ООО "Уральские локомотивы" (входит в холдинг "Синара - транспортные машины", СТМ), определена к производству установочная партия из 50 электровозов, говорится в сообщении группы "Синара".

Локомотив 3ЭС8 мощностью 12 тыс. кВт был презентован в марте 2022 года, проходил испытания на кольце ВНИИЖТ и на участке Белореченская - Майкоп.

"Это первый электровоз постоянного тока нового поколения от "Уральских локомотивов". Он станет платформой для нового семейства: локомотивов переменного тока 3ЭС11, двухсистемного 2ЭС12", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Уральских локомотивов" "Интерфаксу" заявили, что изготовление первой партии локомотивов начнется после подписания контракта.

Ранее сообщалось, что электровоз с асинхронным двигателем 3ЭС8 (ранее 2ЭС6А) сможет вести поезда массой 7,1 тыс. тонн в условиях горного рельефа и сложного климата. Грузоподъемность 3ЭС8 на 42% выше, чем у локомотивов предыдущего поколения. Итоговая длина поезда может превышать 1 км. Для локомотива был разработан отечественный асинхронный тяговый привод с возможностью поосного регулирования силы тяги.

Основными видами деятельности "Уральских локомотивов" являются проектирование, производство, продажа и техобслуживание тягового и моторвагонного подвижного состава. Предприятие выпускает грузовые электровозы с коллекторными тяговыми двигателями "Синара" (серия 2ЭС6), грузовые электровозы постоянного тока с асинхронным тяговым приводом "Гранит" (серия 2ЭС10), магистральный грузовой электровоз, работающий от сети переменного тока 2ЭС7, а также скоростные поезда "Ласточка".