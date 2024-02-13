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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

"Синара" готовится выпускать двигатели для крупнотоннажных гражданских судов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Синара" может стать партнером государства в проекте по производству судовых малооборотных двигателей мощностью свыше 10 МВт для крупнотоннажных гражданских судов - газовозов, танкеров, балкеров, контейнеровозов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Общая стоимость проекта оценивается в сумму до 190 млрд рублей.

По данным источников газеты, компания уже провела подготовительную проработку проекта. Предполагается, что в рамках его реализации "Синара" в 2024 году создаст инжиниринговый центр, проведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Первые образцы российских малооборотных двигателей могут быть созданы в течение пяти лет.

В качестве возможной производственной площадки рассматриваются мощности бывшего волгоградского машиностроительного завода "Красный Октябрь", в настоящее время он проходит процедуру банкротства. Предприятие пока не принадлежит "Синаре", пишет газета.

Необходимость в новом производстве появилась в связи с санкциями - российские судостроительные компании потеряли возможность покупать за рубежом двигатели для гражданских судов. "Российские предприятия производят двигатели с максимальной мощностью до 7,5 МВт, но для крупнотоннажных судов нужны малооборотные двигатели большей мощности, которые в РФ пока не производятся", - поясняется в статье.

По словам одного из собеседников издания, мощность двигателей "Синары" не будет превышать 12 МВт.

В пресс-службе "Синары" "Интерфаксу" не стали комментировать возможное участие в проекте.

Группа "Синара" основана в 2001 году, является диверсифицированной компанией, объединяющей предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления - транспортное машиностроение, финансовые услуги и девелопмент.

Синара
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