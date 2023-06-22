Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2-0,3%

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на сигналах Федрезерва о продолжении ужесточения монетарной политики для борьбы с инфляцией; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,2-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2810,74 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1055,77 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,3%.

Доллар просел до 83,78 рубля (-0,2 рубля).

Подешевели акции "НЛМК" (-1,3%), Сбербанка (-0,7% и -0,4% "префы"), расписки TCS Group (-0,7%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), "Магнита" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), UC Rusal (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Спецкомиссия Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций HeadHunter (-2% АДР) с американской биржи по итогам рассмотрения соответствующей апелляции компании, говорится в сообщении рекрутингового сервиса. В опубликованном в среду сообщении HeadHunter говорится, что компания не будет повторно оспаривать решение спецкомиссии Nasdaq (письменное решение получено 6 июня). После завершения процедуры делистинга основным торговым рынком для расписок HeadHunter останется Мосбиржа.

Подорожали расписки OZON (+0,8%), акции "Северстали" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги "РусГидро" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

На Мосбирже в четверг без дивидендов за 2022 год (отсечка реестра состоялась накануне с учетом расчетов "Т+2") торгуются акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-0,6%; выплаты за 2022 год составят 0,00204 рубля на акцию), ПАО "Россети Центр" (-2,4%; выплаты 0,0112 рубля на акцию), ПАО "МРСК Урала" (-0,6%; выплаты 0,00504 рубля на акцию).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", российскому индексу МосБиржи не хватает энергии для устойчивого продолжения роста, поэтому к концу недели продавцы могут активизироваться. Однако среднесрочно тренд остается растущим. На нефтяном рынке все спокойно: краткосрочные драйверы пока не дают повода ожидать дальнейшего роста, однако причин для снижения тоже нет. Текущий торговый диапазон по нефти может оказаться устойчивым, что вполне комфортно для российских нефтяников. В США в четверг выйдут данные по продаже жилья на вторичном рынке за май и недельные данные по рынку труда.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, поводов для продолжения подъема рынка акций РФ пока нет.

С утра нефть Brent дешевеет, так и не рискнув протестировать на прочность сопротивление $78 за баррель. Коридор для Brent $72-78 остается актуальным, и можно ждать отката котировок от его верхней границы.

Акции "Роснефти" накануне протестировали нижнюю границу мощного восходящего канала от второй декады мая. Если сегодня данная поддержка не устоит, не исключена более активная фиксация прибыли по бумаге, которая с 8 мая выросла на 27%. Почти месяц продолжает оставаться в волатильном боковике Сбербанк: отсутствие попыток роста бумаг и снижение объемов торгов по ним говорит о локальном уменьшении общего инвестиционного оптимизма. Однако время Сбера еще придет, бумага в будущем может достичь уровня 300 руб., считает эксперт.

"Возможный сегодня-завтра пробой вниз отметки 240 руб., которая ранее была сильным сопротивлением, не станет для акций Сбера критическим и не приведет к резкому падению акций", - отмечает Антонов.

Европа одобрила новый пакет антироссийских санкций, но эта новость не оказала влияния на ход торгов. К санкциям российский рынок уже выработал иммунитет, да и новые меры будут касаться лишь незначительного числа компаний, которым ЕС попытается перекрыть обход ранее введенных ограничений.

"В целом считаем, что в последние два дня этой недели у рынка акций больше шансов немного снизиться, нежели подрасти. На приближении пика налогового периода экспортеры увеличивают объем продажи валютной выручки, но явление это временное и скоро закончится. С середины следующей недели высока вероятность возобновления снижения курса рубля", - считает Антонов.

Фондовые индексы США и Азии

В США в среду индексы акций снизились на 0,3-1,2% во главе с Nasdaq на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой процентной ставки.

Пауэлл, представивший в среду полугодовой отчет о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, заявил, что "Федрезерв сфокусирован на возврате инфляции к 2%-му показателю, и он по-прежнему очень далек от этой цели".

"Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что Центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года", - сказал Пауэлл.

Отвечая на вопросы законодателей, председатель ФРС назвал прогноз о том, что ставка будет поднята еще дважды в этом году, "довольно хорошим предположением".

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов оценивается рынком в 78%. Трейдеры также видят небольшие шансы на увеличение ставки еще на 25 б.п. в сентябре, согласно данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил в среду, что Федрезерву необходимо тщательнее проанализировать ситуацию в экономике США и динамику инфляции, прежде чем принимать решение о том, стоит ли возобновлять подъем ставки после июньского перерыва.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, рынки Китая и Гонконга закрыты по случаю Праздника драконьих лодок), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,3%).

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вниз после роста накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $76,87 за баррель (-0,3% и +1,6% в среду), августовская цена WTI - $72,33 за баррель (-0,3% и +1,9% накануне).

Внимание трейдеров направлено на данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, которые будут обнародованы в 18:00.

Отчет Американского института нефти (API), опубликованный в ночь со среды на четверг, показал снижение коммерческих запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 16 июня, на 1,246 млн баррелей.

Поддержку нефтяному рынку в среду оказали позитивные комментарии заместителя премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна относительно ситуации в китайской экономике, отмечает Market Watch. "Экономика Китая показывает хороший импульс к росту в первом полугодии", - приводит "Синьхуа" слова Хэ Лифэна.