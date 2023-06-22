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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Фондовый рынок США завершил торги в минусе на заявлениях Пауэлла

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой процентной ставки.

Пауэлл, представивший в среду полугодовой отчет о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, заявил, что "Федрезерв сфокусирован на возврате инфляции к 2%-ному показателю, и он по-прежнему очень далек от этой цели".

"Почти все члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ожидают, что Центробанку необходимо будет еще несколько повысить ставку до конца текущего года", - сказал Пауэлл.

Отвечая на вопросы законодателей, председатель ФРС назвал "довольно хорошим предположением" прогноз о том, что ставка будет поднята еще дважды в этом году.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов оценивается рынком в 78%. Трейдеры также видят небольшие шансы на увеличение ставки еще на 25 б.п. в сентябре, согласно данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил в среду, что Федрезерву необходимо тщательнее проанализировать ситуацию в экономике США и динамику инфляции прежде чем принимать решение о том, стоит ли возобновлять подъем ставки после июньского перерыва.

"Я еще не знаю, каким будет мое решение по ставке на следующем заседании", - приводит слова Гулсби Market Watch. Гулсби в этом году имеет право голоса в FOMC.

Котировки акций крупных технологических компаний резко снизились в среду, потянув за собой индекс Nasdaq Composite.

Бумаги Intel Corp. упали в цене на 6% по итогам торгов, Advanced Micro Devices Inc. - на 5,7%, Cisco Systems Inc. - на 1,4%, International Business Machines Corp. - на 1,7%.

Стоимость бумаг Tesla Inc. опустилась на 5,5% вслед за ухудшением рекомендации для акций производителя электромобилей аналитиком Barclays Дэном Леви. Эксперт ухудшил рекомендацию для бумаг Tesla до "на уровне рынка" с "выше рынка", отметив, что подъем цены акций за последнее время не оправдан фундаментальными показателями.

Бумаги Peloton Interactive Inc., продающей спортивные тренажеры вместе с подпиской на интерактивные занятия, подешевели на 8,2%. Эксперты Wolfe Research понизили рекомендации для акций компании до "ниже рынка".

Цена бумаг Amazon.com Inc. уменьшилась на 0,8%. Федеральная торговая комиссия (FTC) США подала судебный иск к компании, утверждая, что Amazon обманом заставила некоторых клиентов стать участниками платной программы Prime и сознательно усложнила процесс выхода из нее.

Стоимость акций FedEx Corp. опустилась на 2,5%. Одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 финансового года в 2,8 раза, однако ее годовой прогноз разочаровал инвесторов.

Акции Dollar Tree Inc. подорожали на 4,6%. Оператор сети магазинов-дискаунтеров подтвердил прогнозы чистой прибыли и выручки на второй финансовый квартал и весь 2023 финансовый год в преддверии Дня инвестора. Согласно прогнозу компании, чистая прибыль по итогам текущего фингода достигнет $5,73-6,13 на акцию, выручка - $30-30,5 млрд. Dollar Tree ставит целью добиться повышения чистой прибыли в 2026 фингоду до уровня выше $10 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду снизился на 102,35 пункта (0,3%) и составил 33951,52 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 23,02 пункта (0,52%) - до 4365,69 пункта.

Nasdaq Composite потерял 165,09 пункта (1,21%) и составил 13502,2 пункта.

Пауэлл Джером Федеральный резервный банк
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