Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Новороссийского комбината хлебопродуктов"
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Мосбиржа проводит дискретный аукцион по обыкновенным акциям ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) из-за роста цен бумаг более чем на 20%.
По состоянию на 10:18 цена бумаг НКХП составила 748 рублей (+28,1%).
В Режиме основных торгов T+ проводится дискретный аукцион с 10:22 до 10:52.
В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.