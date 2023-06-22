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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям "Новороссийского комбината хлебопродуктов"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Мосбиржа проводит дискретный аукцион по обыкновенным акциям ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП) из-за роста цен бумаг более чем на 20%.

По состоянию на 10:18 цена бумаг НКХП составила 748 рублей (+28,1%).

В Режиме основных торгов T+ проводится дискретный аукцион с 10:22 до 10:52.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

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