"Мосбиржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций "Ставропольэнергосбыта"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "Ставропольэнергосбыт" в период с 10:33 до 11:03 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость обыкновенных акций компании составила 2,838 рубля за штуку (+38,2% к закрытию 30 июня).